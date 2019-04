Les Muverans à deux Sudistes

Traditionnelle épreuve de fin de saison, le Trophée des Muverans a subi les affres de la météo dimanche pour sa 72e édition. L’épais brouillard, la neige et la pluie ont contraint les organisateurs à abandonner le parcours historique pour un tracé à proximité du domaine skiable de Villars-Gryon. Cela n’a pas empêché Séverine Pharisa (Estavannens) et Eugénie Schornoz (Les Paccots) d’y briller. Deuxièmes du dernier Trophée des Gastlosen, les deux Sudistes ont signé de loin le meilleur chrono féminin (3 h 22) dimanche sur un tracé comprenant 2300 mètres de dénivelé. «Malgré les conditions et une visibilité quasi nulle, l’organisation a préparé un beau parcours, applaudit Séverine Pharisa. Avec Eugénie, on a fait notre course sans se soucier de la concurrence. Et cela s’est bien déroulé, au…