SAMEDI

Unihockey. Tournoi populaire Fluorball night, dès 20 h à Villaz-Saint-Pierre (fin dimanche à 7 h).



Gymnastique. Coupe de printemps pour les agrès garçons C1 à C7, de 8 h à 17 h 30 à la salle de gym de Sâles.

DIMANCHE

Course à pied. Course de relais en forêt de Bouleyres, départs individuels et du relais à 9 h au stade. Courses des enfants dès 10 h 55.



Tennis de table. Match retour de la finale de LNB, le CTT Bulle accueille Neuhausen à 15 h 45 au Centre de tennis, à Bulle.