BULLE

Madeleine Klingshirn est décédée dimanche 31 mars, dans sa 63e année, des suites d’une maladie. Les funérailles auront lieu samedi en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Née le 1er novembre 1956 à Riaz, Madeleine est la deuxième fille d’Albert et Juliette Klingshirn-Repond. Elle grandit à Bulle où elle effectua toute sa scolarité, avant d’aller se former en tant que laborantine en biologie, à l’Université de Fribourg. Elle pratiqua sa profession avec enthousiasme pendant près de quinze ans, dont douze passés au service de l’Etat de Fribourg.

Aimante, paisible, courageuse et toujours disponible pour les autres, elle se passionna pour les voyages et visita de nombreux pays. Elle aimait particulièrement partager la vie des gens dans les villages de l’Asie et de l’Afrique. Elle…