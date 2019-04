Manifester pour le climat à pied ou sur deux roues

Aujourd’hui à Fribourg se déroule une manifestation regroupant la Grève du climat et La Faites du vélo. A 16 h, deux cortèges démarreront depuis la place Georges-Python. L’un à vélo, afin de mettre en avant le retard pris par Fribourg en matière de mobilité. Le second s’effectuera à pied à l’occasion d’une nouvelle marche pour le climat. Tout ce petit monde se retrouvera ensuite au parc des Marronniers. Des concerts y sont prévus dès 18 h 30. Avant le cortège, les deux organisations invitent la population à se retrouver dès 9 h sur la place Georges-Python pour participer à différents ateliers pour apprendre à entretenir, réparer et faire du vélo. Enfin, une animation théâtrale est prévue dès 14 h.