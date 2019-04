Marie-José Menoud-Godel est décédée le 28 mars à Sâles. Un dernier hommage lui a été rendu lundi, en l’église de son village.

Marie-José est née le 18 juin 1928, à Grattavache. Elle était la cadette des deux enfants de Pierre et Maria Godel-Dévaud. Deux semaines avant sa naissance, son père est décédé dans un accident de travail. Elle passa toute sa jeunesse à la ferme familiale. Durant cette période, les difficultés et les privations n’étaient pas rares. Elle aidait sa famille aux travaux de la ferme et travaillait aussi aux tourbières du Crêt, puis à La Verrerie. Elle était très attachée à la paroisse du Crêt où elle chantait à l’église et jouait dans des pièces de théâtre.

Le 14 avril 1952, elle unit sa destinée à Aimé Menoud, agriculteur à la ferme de Praz-Mory, à Sâles. En 1953 et…