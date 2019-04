Mots et musique de Derborence

C’est une rencontre entre les mots et la musique, entre une jeune pianiste et un compositeur centenaire. Samedi et dimanche, Les Diseurs proposent un concert-lecture autour de Derborence. Aux extraits du roman de Ramuz, lus par Jacqueline Corpataux et Jean Godel s’ajoute la musique du Fribourgeois Julien-François Zbinden (né en 1907), interprétée par la Valaisanne Vivien Heinzmann, 15 ans.

Ce projet, qui se tiendra au studio du 7e étage d’Equilibre, est né au Concours international de piano de Fribourg. Vivien Heinzmann (Premier prix du Concours et Prix spécial pour l’œuvre imposée) y interprétait Dèrborintzë, extrait de Trois images helvétiques, de Zbinden. Président de l’association Les Diseurs, Pierre Corboz assistait à sa prestation et a imaginé d’associer cette musique à la langue…