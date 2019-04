RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Sous les Rochers-de-Naye, une cabane de bûcherons rénovée, au lieu-dit Le Petit Tour, accueillera ce Passe-moi les jumelles. Une balade qui suivra un unique reportage sur l’amour des Japonais pour leurs trains. Dans ce pays, le train innerve toutes les îles et agit comme un lien social. Passe-moi les jumelles traversera le pays du nord à l’extrême sud sur les rails, vous proposant des rencontres à chaque étape…

Japon, trains de vie

Le Japon et le train, c’est une longue histoire. Depuis son arrivée dans l’archipel, le chemin de fer a toujours fasciné. Il a été le symbole de la modernité et du développement et a accompagné les Japonais dans leur quotidien… ■