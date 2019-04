Pixels et caetera

LES BEAUX QUARTIERS. Tiens, tiens, qu’est-ce que je découvre dans Le Figaro de jeudi? Une annonce pour investir en Suisse. Et pas n’importe où… En Gruyère! Plus précisément au Golf Resort La Gruyère, vous savez, à Pont-la-Ville. Et l’image utilisée pour cette annonce permet, enfin, de voir ce Golf Resort La Gruyère de l’intérieur, comme si on était à bronzer au bord de la piscine en buvant un jus de légumes détox pendant qu’une employée de maison thaïe libère vos chakras par un massage délicat de vos doigts de pied. Donc, piscine, baie vitrée avec vue sur le Moléson et le lac avec son Beach Club privatif, appartements luxueux de 80 à 360 m2, «idéalement situés à seulement 1 h 30 des aéroports de Genève et de Zurich». Et dans les beaux quartiers du XVIe arrondissement de Paris, le lecteur…