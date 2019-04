Plus jeune, moins costaud, Bulle revient au courage

Menés dans un match où le spectacle n’a franchement pas été au rendez-vous, les Bullois sont parvenus à égaliser face à une équipe de Vevey physique et agressive. Coaching gagnant pour Cédric Mora.

KARINE ALLEMANN

1re LIGUE. Il y a bien des choses à reprocher aux joueurs bullois, mal embarqués samedi face à Vevey United. Les soupirs entendus dans les tribunes de Bouleyres reflétaient le sentiment général sur une prestation timide et une manie un peu trop systématique de dégager à tout va. Mais, dans le sport, rien n’est jamais écrit dans le marbre. Alors que les Bullois étaient au plus mal face à une équipe plus expérimentée et plus physique – à la limite de la correction parfois – les gars de Cédric Mora ont réussi à renverser le cours d’un match qui leur échappait pour décrocher une…