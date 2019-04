Pour en finir avec les vieilles «rognes»

Les délégués de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL) ont mis fin, hier, à la pratique des locations de droits de livraison et aux échanges financiers entre producteurs. Explications.

JEAN GODEL

NEYRUZ. Hier, les délégués présents à l’assemblée générale de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL), à Neyruz, ont mis fin à une pratique régulièrement source de tensions entre producteurs de lait. Par 127 voix contre 29 et 3 abstentions, ils ont en effet accepté la modification du règlement pour la gestion des quantités de lait et des sanctions. Proposée par le comité, cette modification met fin aux locations de droits de livraison du lait et aux échanges financiers entre producteurs. Un sujet tabou, a reconnu le directeur de la FSFL, André Brodard,…