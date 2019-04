Punir, une fois pour toutes

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

Il y avait tout dans cette scène de la 49e minute (voir image ci-dessous), lors de l’acte I de la finale entre Berne et Zoug (1-4). Tout ce que l’on ne veut pas voir, tout ce que l’on ne veut plus jamais revoir dans une patinoire. Adam Almquist n’est pas un voyou, encore moins un récidiviste. Cela ne l’a pas empêché d’agir comme tel jeudi soir face au Zougois Reto Suri. Eloquentes, les images de son agression font froid dans le dos. Sans freiner son élan, sans jamais s’occuper du puck, le défenseur bernois charge son adversaire avec un seul objectif: faire mal. Preuve en est la vigueur de sa mise en échec, effectuée les deux patins décollés et en direction immédiate de la tête de Reto Suri. L’impact, d’une rare violence, laisse le Zougois k.-o. Il finira…