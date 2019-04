Que reste-t-il de nous?

Liane Moriarty

À LA RECHERCHE D’ALICE LOVE

Albin Michel, 464 pages

Quel meilleur moyen de faire le bilan de ses 40 ans que d’oublier les dix dernières années? C’est ce qui arrive à Alice Love lors d’un de ses nombreux cours de gym. Après une chute sur la tête, elle ne parvient tout simplement pas à se souvenir qu’elle est en 2008 et non en 1998, qu’elle n’est pas enceinte d’un embryon qu’elle a surnommé le Haricot, mais qu’elle est maintenant la mère hyperefficace et hyperstressée de trois enfants, qu’elle a dorénavant une relation tendue avec sa sœur, que son jeune époux est devenu son futur ex et qu’elle est en procédure de divorce avec son Nick adoré. Sans parler de la vie amoureuse de sa mère et de sa grand-mère.

Au fur et à mesure que sa mémoire revient par bribes, la question se…