Quelque 60 manifestants rassemblés contre l'élevage de saumons de Grandvillard

"Les poissons n'auraient alors pour seul environnement qu'un bassin de béton", ont dénoncé les manifestants qui s'exprimaient sur la place Georges-Python. Plus généralement, l'association PEA revendique la fin de l'exploitation des animaux aquatiques.

La manifestation voulait protester contre le premier feu vert donné par les citoyens de Grandvillard au développement de l'élevage piscicole. "Si le projet devait aboutir, il bafouerait les émotions complexes et le besoin de liberté d'environ 170'000 saumons chaque année", expliqué Fabien Truffer, porte-parole de l'association.

La présence à Fribourg s'inscrit dans le contexte de la Journée internationale pour la fin de la pêche. Initiée il y a trois ans par l'association PEA et soutenue par plus de 150 associations dans le monde, la démarche a donné lieu samedi à plus de 100 événements autour du globe.

ats