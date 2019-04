Rapprocher milieux urbain et rural

Les acteurs chargés de penser le Grand Fribourg dévoilent les volets de la fusion touchant aux écoles, à la société et au développement.

Différents groupes de travail révèlent les contours du Grand Fribourg. Ce projet de commune de quelque 74 000 habitants vise à faire fusionner neuf localités (Avry, Belfaux, Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne). L’objectif est d’encourager le vivre-ensemble.

Après les finances, l’histoire et l’identité il y a dix jours, la politique et l’administration lundi dernier, l’entretien et la technique vendredi, c’était au tour, lundi à Granges-Paccot, des écoles et de la société ainsi que du développement.

Une vaste thématique a été approfondie, ont indiqué les responsables devant la presse. Celle-ci englobe les…