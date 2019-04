Roméo et Juliette du côté souabe

Pour résumer, disons qu’il s’agit d’une sorte de Roméo et Juliette allemand. Première pièce de Heinrich von Kleist (1777-1811), La famille Schroffenstein (présentée jeudi et vendredi à Nuithonie) se situe dans le royaume de Souabe, à la fin du Moyen Age. Sur fond de guerres intestines, Ottokar et Agnès se vouent un amour naissant. Ces jeunes héritiers de deux maisons rivales appartenant à une même famille ont pris soin de cacher leur réelle identité.

Mise en scène par Olivia Seigne, La famille Schroffenstein est une production du Théâtre populaire romand. Elle fait partie des Belles complications, créées par Anne Bisang, directrice du TPR: ce programme vise à «réinventer la notion de troupe théâtrale de manière résolument contemporaine». Cette deuxième édition a permis à trois jeunes…