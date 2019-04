Tomber pour mieux (re)gagner

PAR QUENTIN DOUSSE, À SILVAPLANA

Tout était réuni samedi, dans la station grisonne de Silvaplana, pour apprécier le dernier éclat de Mathilde Gremaud en Coupe du monde cette saison. Un soleil resplendissant et, surtout, un park décrit par les athlètes comme étant «le meilleur du circuit, par sa construction et la fluidité qu’il offre entre les (trois) sauts et les (quatre) rails». Ce slopestyle devait être celui de Mathilde Gremaud, au zénith après ses deux victoires en Coupe du monde ramenées d’Amérique. Et qui pouvait, en outre, compter sur la présence de sa famille et d’une vingtaine d’amis venus pour la soutenir.

Oui mais voilà: le sport réserve aussi son lot de déceptions. La Rochoise de 19 ans l’a appris à ses dépens ce weekend. Sur son dernier run d’entraînement, elle manque la…