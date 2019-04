Trois Pharisa remportent la Coupe des Préalpes

La Coupe des Préalpes a réuni quatre courses de ski-alpinisme cet hiver, dont la Nocturne de la Berra et le Trophée des Monts-Chevreuils. La dernière a eu lieu en mars dans le cadre des championnats du monde de Villars-sur-Ollon. Les classements définitifs sont donc connus. Comme ils ne présentent pas les domiciles des participants, difficile de repérer tous les régionaux qui y figurent. On relèvera toutefois que trois Pharisa ont remporté leur catégorie. Mathieu Pharisa en cadets, Séverine Girard Pharisa chez les dames et Jacques Pharisa en seniors II. Les autres vainqueurs sont notamment Nicolas Charbonnet (seniors) et Philippe Débaz (seniors I).