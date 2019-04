Un compromis plutôt que rien

Pour ce lecteur, la Loi fédérale sur la réforme fiscale des entreprises et le financement de l’AVS, soumise à votation populaire le 19 mai, est imparfaite mais nécessaire.

La Loi sur la réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) compense les pertes fiscales de 2 milliards de francs. Mais le taux d’imposition moyen des entreprises passerait de près de 18% à 14% et les mesures de compensation sociale prises par les cantons sont en général inférieures aux pertes fiscales. La réforme est donc imparfaite. Mais quelles seraient les conséquences d’un non?

Primo, à l’image d’un sablier, le temps est écoulé pour abolir les privilèges fiscaux cantonaux des multinationales et, avec un non, la Suisse serait considérée comme un paradis fiscal. D’où un climat de grande incertitude néfaste pour…