Une terrasse végétalisée, un geste pour la biodiversité

La perte de biodiversité concerne aussi les sites urbains. II est possible de réagir même si on habite un 50 m2 au 3e étage d’un immeuble. Fleurs, graminées ou légumes raviront abeilles et insectes.

SOPHIE ROULIN

JARDIN. Ce n’est pas parce qu’on habite un immeuble en ville qu’on ne peut pas semer sa graine en faveur de la nature. Un potager dans un bac, quelques graminées et vivaces dans un autre et voilà que des abeilles trouvent de quoi butiner. Sans compter qu’en végétalisant une terrasse, on diminue la chaleur qu’elle va potentiellement emmagasiner… Et redonner.

«Souvent, les terrasses d’immeuble sont très minérales, note Luc Merian, architecte paysagiste implanté à Avry-devant-Pont. Avec des sols en carrelage ou en dallage et des murs blancs qui ne les rendent pas vraiment…