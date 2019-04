Val-de-Charmey, pas de dépot de liste pour l'élection complémentaire du 19 mai

«Nous avons eu des contacts avec plusieurs personnes susceptibles de reprendre les dossiers en cours, explique Clémentine Rime Genoud, conseillère communale et responsable de la section charmeysanne du Parti libéral-radical. Finalement, personne n’a désiré faire le pas. Ici, tout le monde attend la mise en place du Conseil général…»

Pas de liste non plus du côté du Parti démocrate-chrétien. «Lors de la démission de Viviane Gachet, l’année dernière, le PLR a joué le jeu et il n’a pas bougé», affirme Pascal Andrey, président du Cercle PDC de la Jogne, qui regrette cette situation. «Nous allons nous réunir et peut-être profiler quelqu’un. Mais ce n’est jamais facile dans ces conditions.»

Du coup, «tous les citoyens de la commune sont éligibles pour repourvoir ce poste», confirme l’administrateur Jean-François Rime. L’élection se fera à la majorité simple. Le citoyen qui aura obtenu le plus de bulletins – et surtout qui acceptera son élection – sera élu au Conseil communal.