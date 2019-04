Victoire à Andorre pour Goumoëns

Après un été dernier difficile, de grosses blessures et une non-qualification pour les finales des championnats du monde à Vars, Michel Goumoëns est en train de conclure de la meilleure des manières son hiver. Hier à Andorre, le Veveysan a remporté l’avant-dernière course de ski de vitesse de la saison, dans la catégorie FIS (compétition organisée en marge de la Coupe du monde). «Après ces coups du sort, un peu de travail sur moi a fini par payer. Et j’ai pu bénéficier des conseils de Grégory Meichtry, recordman du monde en S2, qui a arrêté sa carrière et qui m’a donné un énorme coup de main sur les skis. Je vais savourer cette victoire encore longtemps!» Michel Goumoëns pourrait récidiver, aujourd’hui pour l’ultime compétition de la saison. KA