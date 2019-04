Yvonne Gaillard née Terrapon

MARSENS

Yvonne Gaillard s’est éteinte jeudi dernier au Foyer de Bouleyres, à Bulle. Elle était dans sa 93e année. Un dernier hommage lui a été rendu lundi en l’église de Vuippens.

Yvonne Gaillard est née le 29 juillet 1926 à La Roche, dans le foyer de l’instituteur Louis Terrapon et Angèle, née Pasquier. Son enfance fut marquée par la maladie de sa sœur Gisèle décédée en 1931 et de sa maman morte en 1944. A 18 ans, Yvonne dut donc endosser la responsabilité du ménage de son papa et de son jeune frère Milon, ses trois frères aînés étant déjà adultes.

Le 16 mai 1953, elle unit sa destinée à Jean Gaillard, des Rontes, alors jeune infirmier à l’hôpital psychiatrique de Marsens. A l’automne 1959, le couple quitta La Roche pour s’établir à Marsens avec ses trois jeunes enfants et le père…