La bière, un business qui mousse! Avec plus de 1300 brasseries en activité, record mondial, la Suisse est le pays des brasseurs par excellence! Jadis boisson pas chère et populaire, la bière est aujourd’hui un breuvage de plus en plus sophistiqué, marchant sur les traces de son illustre concurrent le vin…

Mardi, à 20 h 10, sur RTS1