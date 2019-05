Avant le coup d’envoi

Bulle à Naters pour finir le travail et consolider son rang



NATERS - FC BULLE



Dernière sortie avant les vacances pour les Gruériens, attendus cet aprèsmidi (16 h) à Naters.

Hors jeu. Blessé, Käser est le seul absent côté bullois.

Enjeu. Le FC Bulle conclut sa saison par le plus long déplacement et un match sans enjeu capital, du côté de Naters. Qu’importe pour Cédric Mora, qui refuse de baisser la garde avant la fin. «On ne se déplace pas si loin juste pour jouer un match. On y va pour gagner», affirme l’entraîneur. Ce dernier match doit permettre au FC Bulle de consolider sa 9e place et ainsi terminer devant Chênois, l’autre néopromu. «En gagnant à Naters, on figurerait dans le top 4 du deuxième tour. Cela validerait notre progression et notre bon travail effectué depuis la…