Ce cauchemar synonyme d’espoir

Passé le «choc», les joueurs de l’équipe de Suisse doivent sans doute se pincer pour y croire. Etre éliminés en quart de finale par le Canada, vingt-six fois champion du monde, passe encore. Mais pas de cette façon-là, pas après tant de dévotion et de sacrifices, pas pour quatre minuscules dixièmes de seconde. Ce scénario si cruel se répète pour la Nati, battue l’an dernier par la Suède en finale (aux tirs au but) après avoir pourtant… mené deux fois au score. Incorrigibles, ces Suisses? Non, mais plutôt perfectibles sur ces fameux «petits détails», ceux-là même qui tournent bien souvent à l’avantage des grandes équipes. Les demifinales du jour – Russie-Finlande et Canada-République tchèque – montrent la difficulté de se faire une place, là, tout en haut de la hiérarchie mondiale.

De…