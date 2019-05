Dans la BD aussi, le crime se paie cash

Entre l’Américain David Lapham et le Français Jean-Pierre Autheman, le polar prend des couleurs universelles et mène toujours au drame, à la prison, voire au cimetière. Ou pire...

ROMAIN MEYER

Que ce soit un braquage sordide dans une allée sombre d’une mégalopole américaine ou un assassinat violent sous le soleil tropical d’une île de l’océan Indien, le crime se fond toujours dans les couleurs locales. Mais il ne fait que souligner l’universalité des bas instincts de l’humanité. Pour Nietzsche, «c’est son bas-ventre qui empêche l’homme de se considérer comme un dieu». A la lecture de Jean-Pierre Autheman et de David Lapham, on peut joyeusement y ajouter le rhum, l’argent et, plus généralement, une forme d’imbécillité chronique dont les irruptions hormonales constituent souvent le…