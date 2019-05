Des génies en goguette

Le Projet Manhattan est le nom donné au programme secret de recherche scientifique américain durant la Seconde Guerre mondiale. Au final, ce regroupement des cerveaux les plus formidables – Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Richard Feynman notamment – accouchera de la bombe atomique. Et si tout cela n’était qu’un écran pour des activités encore plus étranges et déroutantes? Et si la bombe A n’était que l’élément le plus modeste et le plus présentable de leur production? L’humanité n’aurait qu’à bien se tenir!

Jonathan Hickman est le spécialiste du détournement scientifique au profit de la complexité de ses scénarios. Avec The Manhattan Projects, il pousse l’expérience jusqu’à l’absurde et au délire. Jamais peut-être œuvre de science-fiction n’a connu de dérives aussi absolues,…