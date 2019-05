Deux Gruériennes dans le relais fribourgeois record à Genève

Rencontre entre les meilleures athlètes cantonaux, le Match des 6 cantons a permis à plusieurs espoirs régionaux de s’illustrer, samedi à Genève. Parmi eux, Coralie Ambrosini (photo, à gauche), passée à deux centièmes de sa marque référence samedi sur 100 m avec un chrono de 11’’80, et Alizée Rusca (photo, à droite). Les deux sprinteuses du SA Bulle, associées à Anika Krone et Marine Egger (du CA Fribourg), ont signé le nouveau record fribourgeois du 4 x 100 m en 45’’99. Enfin, deux autres sociétaires du SA Bulle sont rentrés de Genève avec un record personnel: Jérémy Valnet sur 200 m en 22’’56 et Antoine Tâche sur 3000 m en 9’32’’67.