Direction mise en cause

Ce lecteur réagit sur l’affaire Clos Fleuri.

Quand il y a un conflit, il est parfois intelligent de lever la tête du guidon et de rechercher les causes initiales. Dans La Gruyère de jeudi, Elisabeth Dunand prend position pour le conseil de fondation et expose sa version des faits. Elle préside ce conseil depuis vingt ans.

Puisque durant toute la première décennie, Clos Fleuri n’a pas connu de problème de ce type, et que les membres du conseil de fondation sont semble-t-il les mêmes, le problème a peut-être une autre origine. Et c’est là qu’un parallèle assez clair peut être fait avec le changement de direction, assumée par M. Perrottet jusqu’en 2008, période de ciel bleu, avec l’arrivée dès 2009 de M. Butty, début de la période orageuse, ayant mené à la tempête actuelle.

