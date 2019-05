Distancé, Romain Sugnaux reste deuxième du Tour du Chablais

La quatrième manche du Tour du Chablais n’a pas permis à Romain Sugnaux de prendre la tête de la course à étapes. Mercredi à Bex, le Bullois de 30 ans a bouclé les 8,1 kilomètres en 28’34, synonyme de 6e place à 2’39 du vainqueur. Plus significatif est le temps cédé au Valaisan Alexis Gex-Fabry, son grand rival au classement général. S’il conserve sa deuxième place, le Gruérien compte désormais 25 secondes de retard avant la cinquième et avant-dernière étape, qui a lieu ce mercredi au col des Mosses.