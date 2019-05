Excellents résultats des petits Dzodzets

ÉCOLES SUISSES. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’Instruction publique a présenté, hier matin, les résultats de deux enquêtes. Réalisées en 2016 et 2017, elles visaient à mesurer «l’atteinte des compétences fondamentales» en langues et en mathématiques. «La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) constate que les résultats obtenus par les élèves fribourgeois sont très bons, annonce le communiqué de la Direction. D’une façon générale, ils se situent à chaque fois au-dessus de la moyenne suisse pour les élèves francophones.» Pour les mathématiques, ils obtiennent même le meilleur résultat du pays (83%, moyenne à 62%).

Leurs collègues germanophones restent, quant à eux, dans la moyenne pour les maths et la langue de scolarisation. Mais pour les…