BULLE

Fernand Dey s’est paisiblement endormi le 8 mai, dans sa 97e année. Un ultime hommage lui a été rendu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 11 mai.

Fernand Dey a vu le jour le 15 janvier 1923. Natif d’Enney, il a passé la première partie de son enfance à la gare d’Estavannens et, dès l’âge de 13 ans, il vécut à Bulle. Fils unique d’Alexis Dey et de Marie Vauthey, il se lança à la découverte du monde grâce à sa curiosité et à son amour de la nature. Il parlait aux oiseaux, aux arbres, aux étoiles et il fabriquait lui-même ses jouets.

Fernand fit ses premiers pas sur scène avec les scouts et devint membre des Tréteaux de Chalamala à Bulle à 25 ans. Il fut accessoiriste, décorateur, acteur, avant de se lancer dans la mise en scène. A 17 ans, il entra au service des…