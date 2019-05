François Passaplan couronné

Plus de 1100 tireurs gruériens se sont rendus à La Roche ce week-end pour le traditionnel Tir en campagne. François Passaplan (300 m) et Philippe Kaeser (pistolet) se sont montrés les plus précis.

MAXIME SCHWEIZER

TIR EN CAMPAGNE. Un score parfait et une première couronne pour François Passaplan (photo). Le week-end a été royal pour le sociétaire de Hauteville. Il succède ainsi à Jean-Claude Pache, lauréat en 2018. «J’ai décroché le Graal avec mes 72 points. Sur la liste des choses à réaliser dans ma vie, je peux désormais tracer le score parfait.» En plus de la couronne gruérienne, François Passaplan a également décroché le titre cantonal. «Une vraie fierté et un honneur indescriptible.» Au pistolet, la victoire est revenue à Philippe Kaeser (177 points, Bulle-Grevîre). Le combiné n’a…