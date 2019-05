Gammes japonisantes pour électro planante

Tim Hecker

ANOYO

Kranky

A 45 ans, Tim Hecker fait partie des musiciens ambient les plus influents du moment. L’automne dernier, le Canadien originaire de Vancouver avait sorti Konoyo, son neuvième album studio, largement inspiré de récents voyages au Japon. Le musicien y mêlait des mélodies caractéristiques, sur des gammes japonisantes, aux sonorités électroniques de ses synthés vintage. Six mois plus tard, cet universitaire de haut vol – il a rédigé son doctorat sur le thème du bruit urbain – publie Anoyo, comme un prolongement évident à sa quête orientale, en version encore plus minimale, encore plus lente, encore plus aride.

Dès les premières notes de That world, Tim Hecker enchevêtre des mélodies enregistrées avec un ensemble de gagaku, des nappes de bruitages aériens et quelques…