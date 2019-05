J. Schouwey réussit la passe de trois

Malgré une superbe résistance de Damien Girard, le Brocois a remporté la 7e édition de la Gruyère Running en 1 h 17’43.



VALENTIN THIÉRY

Sur les genoux. Les mains au sol. La ligne d’arrivée franchie, Jérémy Schouwey (CS Hautev ille) tente de reprendre ses esprits après une course de très haute intensité. Il vient de boucler les 19,8 km de la Gruyère Running en 1 h 17’43, soit trois minutes de moins qu’en 2018. Puis, 8,5 secondes plus tard, Damien Girard (CARC Romont) débarque et décroche la deuxième place.

Le Glânois est l’une des raisons pour lesquelles le vainqueur brocois a signé un tel chrono. «Je ne pensais pas qu’il allait livrer une si belle prestation. Il m’a tellement poussé que j’ai bien cru craquer. C’est la première fois que c’est aussi serré ici», avouait le triple lauréat…