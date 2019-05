Jacques Mauron nommé directeur

GROUPE E. Le conseil d’administration de Groupe E a nommé Jacques Mauron en qualité de directeur général. Dès novembre, il succédera à Dominique Gachoud, qui a occupé le fauteuil ces sept dernières années et qui prendra sa retraite. Dans son communiqué, Groupe E souligne «l’expérience, les connaissances approfondies du marché de l’énergie et le leadership naturel» de l’actuel directeur Distribution électricité du groupe. Fribourgeois et âgé de 49 ans, Jacques Mauron est titulaire d’un diplôme d’ingénieur physicien de l’EPFL et d’un Executive MBA de l’IIMT de Fribourg. Il a rejoint Groupe E en 2004 et mis en place l’unité Approvisionnement et trading, avant d’être nommé à son poste actuel. «Jacques Mauron est en outre administrateur délégué de Groupe E Celsius, président de Sarine…