Jeux d’influence

RTS1, MERCREDI, À 22 H 15

Michel Villeneuve (Christophe Kourotchkine) est agriculteur. Il est retrouvé inconscient dans son exploitation, après avoir manipulé un désherbant pour son champ. Le député Guillaume Delpierre (Laurent Stocker), ambitieux et engagé, décide de faire interdire le produit chimique qui pourrait être à l’origine de l’état de santé inquiétant de son ami d’enfance. Conscient des enjeux pour la carrière de son mentor, Romain Corso (Pierre Perrier), son attaché parlementaire aussi efficace que speed et déjanté, pilote son député dans les méandres des pressions politiques de la vie parlementaire. Avec pour but avoué de décrocher un portefeuille ministériel. Mais le produit appartient à la puissante société Saskia & Co, une branche française d’une multinationale de…