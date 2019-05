Léo L’Homme «content» de sa première en élites

C’est dimanche à Albstadt, en Allemagne, que Léo L’Homme a fait son baptême du feu chez les élites en Coupe du monde. Le Vuadensois de 23 ans a terminé 81e (sur 125 classés), à onze minutes du vainqueur suisse Mathias Flückiger (1 h 23). «Je suis vraiment content d’avoir gagné des rangs en partant au-delà de la 100e position. J’ai pris un bon départ et, dès le deuxième tour, je me suis fait mal comme rarement. L’élite, c’est un tout autre niveau», souligne le Gruérien. Dimanche difficile en revanche pour ses deux coéquipiers du Team BMC Fribourg: Florian Chenaux (Fribourg) a fini 65e (1 h 33) en élites et Arnaud Hertling (Corpataux) 85e en U23. Côté féminin, Charline Fragnière (Vuadens) s’est classée 46e (sur 62) en U23. Prochain rendez-vous: ce week-end à Nove Mesto, en République…