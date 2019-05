A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: exposition Lait-or blanc fribourgeois. Jusqu’au 10 novembre.

Les armaillis en carte postale, du chalet à la Fête des vignerons. Jusqu’au 13 octobre.

CHARMEY

Musée: Un temps de papier, exposition de Viviane Fontaine. Jusqu’au 29 septembre.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Galerie d’art: exposition de Sandra Kupferschmid. Ma, je, ve 14h-17h, me 16h-18h30, sa 9h30-12h.

Le Régio: Rivages, exposition de Laurence Portier (peintures).

Banque cantonale: exposition de Sylvie Maillard. Jusqu’au 28 juin.

ÉPAGNY

Ecole Duvillard: exposition «Oiseaux des prairies», d’après un projet mené par BirdLife, Sempach et le PNR. Jusqu’au 5 juin. Me et ve 10h-17h.

GRUYÈRES

Château: Tosa Shoji, exposition d’Alois Lichtsteiner. Jusqu’au 10 juin. Exposition printanière en plein air: Saga, de la photographe…