La belle vie

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Béa a trouvé un travail d’assistante dans une grande banque internationale. Très efficace dans son travail, elle gagne bientôt la confiance de son patron. Un jour, elle dérape et endosse un chèque à son nom. Personne ne s’aperçoit de son geste, ce qui la pousse à recommencer. Béa se met à détourner des sommes de plus en plus importantes. Euphorique, grisée par l’univers de luxe auquel elle a désormais accès, elle se croit infaillible et commence à mener une double vie. Aux yeux de ses nouveaux amis fortunés… ■