Le débrief en 2e ligue inter

Le Locle - La Tour/Le Pâquier 3-3 (3-2)

Buts: 1re Pasquier (0-1), 12e (1-1), 20e (2-1), 23e (3-1), 42e Ramabaja (3-2), 49e Ramabaja (3-3).

La Tour/Le Pâquier: Veiga; Da Silva, Grumser (45e Rasiti), Nguyen, Jaquet; Grilo, Morina, Savary (60e Chatagny); Ramabaja, Rodrigues, Pasquier. Entraîneur: Sébastien Voelin.

LE MATCH. La Tour/Le Pâquier a manqué l’occasion de prendre ses distances avec la barre, mercredi soir au Locle. Le match avait pourtant idéalement débuté avec l’ouverture du score de Philippe Pasquier à la 1re minute (0-1). «On a alors manqué de métier, regrette l’entraîneur tourain, Sébastien Voelin. On a voulu marquer un deuxième but au lieu de gérer notre avantage. Et on s’est fait avoir.» Plutôt trois fois qu’une, puisque Le Locle a inscrit trois buts en onze minutes (3-1 à…