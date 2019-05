Le débrief en 2eligue Saint-Aubin/V. - La Roche/P. 3-1 (1-1)

Saint-Aubin/V. - La Roche/P. 3-1 (1-1)



Buts: 17e Rigolet (0-1), 45e (1-1), 55e (2-1), 85e (3-1 sur penalty).

LE MATCH. La Roche/Pont-la-Ville souffre. Samedi, le néopromu a connu scénario presque identique à celui subi une semaine plus tôt face à Haute-Gruyère, en s’inclinant 3-1 à Saint-Aubin/Vallon. Non sans avoir signé un début de partie fringant, durant lequel il a touché trois poteaux et une latte, avant de trouver la solution par Rigolet à la 17e minute. «Nous avons encore deux belles occasions de break vers la demi-heure, note Samuel Clément, le mentor gruérien. Nous avons manqué de réalisme. Et, au lieu de mener au minimum 2-0 à la pause, on se fait rejoindre sur un coup franc à la 45e minute.» La seconde période fut plus équilibrée. La Roche/Pont-la-Ville concéda un deuxième but…