Le FC Bulle repêché en Coupe de Suisse!

Battu le 23 mars dernier par Zurich United dans le cadre des qualifications pour la Coupe de Suisse (3-1) – un camouflet, face à une équipe bonne dernière de son groupe de 1re ligue – le FC Bulle a eu «la belle surprise» d’apprendre jeudi son repêchage, confirme Cédric Mora. En effet, les Zurichois auraient aligné un joueur non qualifié. Cela n’a pas échappé à l’Association suisse de football, qui a prononcé le forfait. Bulle intègre donc le tour principal et pourrait être opposé «à un gros morceau de Super League» en août prochain. «L’année passée, nous avions hérité de YF Juventus, j’espère que nous aurons un adversaire plus intéressant cette fois», se réjouit l’entraîneur bullois. Tirage au sort le 29 juin.