Le prix Migration et emploi 2019 est revenu au Garage de l’Autoroute à Matran

INTÉGRATION. La commission pour l’intégration des migrants et la prévention du racisme (CMR) a remis hier le prix Migration et emploi 2019. Le Garage de l’Autoroute, tenu à Matran par Jean-François et Corine Lacilla, a été distingué. L’entreprise offre des formations spécialement adaptées à des jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse. L’entreprise privilégie un système échelonné: préapprentissage d’abord, cursus de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ensuite, une formation vers le certificat fédéral de capacité (CFC) enfin. «Cette formation pas à pas est plus longue qu’un accès direct au cursus CFC, mais les chances de succès sont bien meilleures», souligne le communiqué de la Direction de la sécurité et de la justice.