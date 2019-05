Le Tir en campagne partout ce week-end

TIR EN CAMPAGNE. Ce week-end sera marqué par le Tir en campagne organisé dans le canton. Pour la Gruyère, c’est à La Roche que les tireurs vont prendre leurs quartiers. Le stand de tir à 300 m et celui à 25 m seront ouverts vendredi de 15 h à 20 h, samedi de 8 h à 20 h, dimanche de 7 h 20 à 12 h. En Veveyse, la fête aura lieu au Crêt. Les stands seront opérationnels vendredi de 18 h à 20 h, samedi de 9 h à 19 h et dimanche de 9 h à 12 h. En Glâne, la société organisatrice de Vuisternensdevant-Romont prend ses quartiers à la Montagne-de-Lussy. Vendredi de 16 h à 20 h, samedi de 9 h 30 à 19 h 30 et dimanche de 9 h 30 à 11 h 30.