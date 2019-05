Les convictions l’emportent sur la raison

Rarement mot d’ordre n’aura suscité autant de débats.

A une courte majorité, les délégués du PS se sont opposés à la réforme fiscale.

30 JUIN. Les délégués du PS ont mené un débat nourri et passionné sur la réforme fiscale fribourgeoise mercredi soir à Rosé. D’un côté, certains militants réclament une véritable politique de gauche, sans cadeau aux grandes entreprises. A l’applaudimètre, on les sent déjà vainqueurs. De l’autre, une majorité du comité directeur, les conseillers d’Etat et une partie des députés appellent à accepter le compromis ficelé par le Parlement, pour ne pas risquer de tout perdre.

Par 33 voix contre 30, la base l’a emporté d’un cheveu. Le PS fribourgeois s’opposera donc au volet cantonal de la réforme fiscale le 30 juin. Paul Stulz, membre de l’association ATTAC qui a…