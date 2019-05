Les courses adaptées

Cette lectrice souhaiterait que la presse donne les résultats des courses adaptées.

Heureuse, j’ouvre La Gruyère de mardi pour y lire un article qui change du football. Un papier sur la course à pied attire mon attention. Mais qu’en est-il des autres sports moins médiatisés, moins primés? Là n’est pas le sujet, une unique réflexion qui m’accompagne au gré des pages. J’entreprends la lecture de cet article pour arriver à la liste des résultats que je parcours avec plaisir en félicitant chacune des personnes nommées et en me remémorant le joli samedi que nous avons tous passé ensemble. Mais une chose m’interpelle, je ne trouve pas la catégorie adaptée. Je suis pourtant certaine qu’elle a eu lieu, avec un franc succès et sous des sourires magiques.

La catégorie adaptée qui existe depuis…