Les sports gagnent la cour de récré

BULLE BOUGE. Ils étaient entre 2000 et 3000, l’année dernière, à participer de près ou de loin à la 8e édition de Bulle Bouge, manifestation qui propose à la population de découvrir et tester moult sports et activités. Cette année, samedi, la plus grande vitrine sportive de l’année prend à nouveau ses quartiers dans la cour des écoles primaires de la Condémine.

De 10 h à 16 h, «plus de 50 sociétés se réjouissent de faire découvrir leur sport en musique, en équipes et avec plaisir», annonce la commune de Bulle. Au programme: initiations diverses et variées en passant par le football américain, le VTT électrique et la lutte suisse, par exemple, ainsi que des spectacles de danse. «Pour faire le plein d’énergie, des food trucks et autres stands de ravitaillement sont prévus». A noter que…