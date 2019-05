Massonnens bouge dès demain

MULTISPORT. Dans le cadre du duel intercommunal de Suisse bouge, Massonnens organise, de mercredi à samedi, pléthore d’activités sportives sur son terrain de foot. Dès demain à 13 h 30, des parcours balisés, un château gonflable et un bike park seront installés sur place. Et dès 18 h, il sera possible de «zumber» et de s’initier au VTT sous l’œil expert d’Ilona Chavaillaz. Le CS Marsens proposera même une course à pied à 19 h 15. Jeudi, les activités reprendront de plus belle dès 17 h et le vendredi dès 18 h. Les organisateurs prévoient de terminer les festivités en beauté avec de la zumba, de la course d’orientation et enfin des tours à poney le samedi de 13 h à 17 h. Programme complet sous www.duelintercommunalcoop.ch.