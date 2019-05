Mathieu Gobet champion romand

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Les championnats romands ont réuni filles et garçons à Genève, le week-end dernier. Dans la catégorie P3, l’équipe de Fribourg, emmenée par deux membres du Groupe artistique du Sud fribourgeois (GASF) Orianne Pache et Lucie Schnorf ont décroché la médaille d’argent «au terme d’une lutte épique avec les Genevoises», raconte l’entraîneur cantonal des filles, Bernard Perroud. A noter que les deux Glânoises sont qualifiées pour les championnats de Suisse juniors, les 1 et 2 juin à Neuchâtel. En P1, Madison Jacquier (GASF) et les Fribourgeoises ont empoché une médaille de bronze. La Glânoise s’est spécialement illustrée à la poutre. Chez les garçons, les frères Mathieu et Léo Gobet (GASF) ont terminé deuxièmes en P2, Mathieu remportant du même coup le titre de champion…